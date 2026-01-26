У білому вбранні і перуці: папараці заскочили Бріжит Макрон під час Тижня моди у Парижі

Бріжит Макрон / © Getty Images

До об’єктивів папараці під час Тижня моди у Парижі потрапила Бріжит Макрон. Вона вийшла із показу Модного дому Louis Vuitton осінь-зима 2026-2027 у компанії канадської піаністки Елен Мерсьє-Арно — дружини Бернара Арно, голови конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

На першій леді було біле вбрання, білий шарф навколо шиї і перука з прикореневим об’ємом. Бріжит також зробила улюблений макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у плісованій спідниці з мереживом і на лубутенах зустрічала іспанського короля.