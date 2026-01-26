ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

У білому вбранні і перуці: папараці заскочили Бріжит Макрон під час Тижня моди у Парижі

Перша леді Франції побувала на модному показі свого улюбленого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

До об’єктивів папараці під час Тижня моди у Парижі потрапила Бріжит Макрон. Вона вийшла із показу Модного дому Louis Vuitton осінь-зима 2026-2027 у компанії канадської піаністки Елен Мерсьє-Арно — дружини Бернара Арно, голови конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Бріжит Макрон та Елен Мерсьє-Арно / © Getty Images

Бріжит Макрон та Елен Мерсьє-Арно / © Getty Images

На першій леді було біле вбрання, білий шарф навколо шиї і перука з прикореневим об’ємом. Бріжит також зробила улюблений макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у плісованій спідниці з мереживом і на лубутенах зустрічала іспанського короля.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie