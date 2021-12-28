У білому вбранні і з делікатними прикрасами: новий образ Олени Зеленської

Перша леді України написала підсумки свого 2021 року.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram новий допис з підсумками 2021 року. Вона розповіла про успіхи у своїх проєктах.

На знімку перша леді постала у білому діловому вбранні. Образ вона доповнила золотим делікатним ланцюжком на шиї і лаконічними сережками у вухах. Пані Зеленській зробили акуратне укладання з прикореневим об'ємом та боковим проділом. На обличчі був ніжний макіяж.

"Будь-які бар'єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба усвідомити. З цього рік тому я почала "Велику розмову про безбар’єрність" – про перепони, які заважають українцям реалізовувати свій потенціал. А вони існують для кожного з нас! Фізичні – незручна інфраструктура; психологічні – упередження; економічні – несправедлива оплата чи відмова в роботі; законодавчі – нормативні документи в Україні не враховують потреб різних людей.



З документів ми й почали: третього грудня 2020 року Президент підписав Указ "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні". За цей час:

Ухвалено Національну стратегію безбар'єрності – стандарти рівних можливостей для всіх груп населення.

За координації Міністерства розвитку громад та територій @minregion_official розроблено План заходів із подолання бар’єрів – дорожню карту для кожного відомства.

Щоб усі ми дізнавалися, як ці плани втілюються, розроблено комунікаційну стратегію. Зв’язок усіх органів влади в цьому напрямі забезпечує Міністерство культури та інформаційної політики @mkip_ukraine.

З'явилася Рада безбар’єрності при Кабміні – громадські експерти контролюватимуть виконання Нацстратегії зі свого боку.

Отже, протягом року повністю сформована нова державна політика зі створення безбар’єрної України. Тепер усі разом маємо наповнити її діями", - написала перша леді.

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