У білому вбранні і з діамантовою підвіскою: прем’єр-міністерка Латвії з візитом у Великій Британії

Евіка Сіліня одягла на саміт білосніжне вбрання.
Фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліну, коли вона прибула на перше пленарне засідання Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці у Вудстоку.
Сіліня обрала для своєї появи білосніжне вбрання, яке складалося з сукні за коліна і жакета з розрізами на рукавах три четверті і без ґудзиків.
Вбрання політикиня доповнила бежевими туфлями. Евіка зробила об'ємне укладання, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила шию срібним ланцюжком із діамантовою підвіскою.
Нагадаємо, Евіка Сіліня на саміті ЄС у Брюсселі захопила своїм ефектним аутфітом. На ній був червоний костюм, який складався зі спідниці за коліна і приталеного подовженого жакета з прихованими ґудзиками.
Читайте також:
- У блакитному жакеті і туфлях із підборами-чарками: прем'єр-міністерка Латвії на саміті
- У блузці бананового відтінку з V-подібним вирізом: прем’єр-міністерка Латвії приїхала до Парижа
- У твідовому костюмі і з червоною помадою: новий вихід прем’єр-міністерки Латвії