У білому вбранні і з діамантовою підвіскою: прем’єр-міністерка Латвії з візитом у Великій Британії

Фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліну, коли вона прибула на перше пленарне засідання Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці у Вудстоку.

Фото: Associated Press

Сіліня обрала для своєї появи білосніжне вбрання, яке складалося з сукні за коліна і жакета з розрізами на рукавах три четверті і без ґудзиків.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Вбрання політикиня доповнила бежевими туфлями. Евіка зробила об'ємне укладання, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила шию срібним ланцюжком із діамантовою підвіскою.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Евіка Сіліня та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Евіка Сіліня на саміті ЄС у Брюсселі захопила своїм ефектним аутфітом. На ній був червоний костюм, який складався зі спідниці за коліна і приталеного подовженого жакета з прихованими ґудзиками.

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