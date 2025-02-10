У білому вбранні і золотих прикрасах: Іванка Трамп відвідала Супербоул-2025 у Новому Орлеані

Старша донька президента у костюмі від швейцарського бренду з'явилася на заході.

Сім'я Трампів відвідала Супербоул-2025 на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані. Вони спостерігали за фінальною грою плейоф між командами Philadelphia Eagles і Kansas City Chiefs. Серед членів родини була і старша донька президента США Іванка Трамп, яка постала там у стильному луку.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

На Іванці був білий костюм від бренду Akris, який складався з подовженої жилетки і прямих штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила коричневим широким шкіряним поясом.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

У неї було акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, масивні золоті сережки у вухах і золотий широкий браслет на руці. Образ Трамп завершила плетеною сумочкою Hunting Season.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Іванка Трамп у блакитному вбранні потрапила під приціл папараці у Маямі.

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