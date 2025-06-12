У білому вбранні та з букетом квітів: королева Матильда сходила з чоловіком на концерт

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Їхні Величності король Філіп та його дружина королева Матильда прибули на заключний концерт конкурсу королеви Єлизавети.

Королева з'явилася на заході у молочно-білому брючному аутфіті з прозорою кейпнакидкою та взута у білі шкіряні туфлі-човники на підборах. В руках у Матильди була мініатюрна біла сумка і букет червоних троянд. Вона зробила вечірнє укладання та макіяж, і доповнила образ сережками-висячками з перлинами.

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

Король Філіп одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та краватку в принт.

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А днями ми показували інший образ королеви, коли вона в морквяному костюмі відвідала разом з чоловіком галереї, що нещодавно відкрилися, присвячені декоративному мистецтву XIX століття, бельгійському ар-нуво і бельгійському ар-деко в Королівських музеях мистецтв та історії.

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images