У білому вбранні та з червоною помадою: княгиня Шарлін вийшла у світ з чоловіком та дітьми

Князь Альбер II та його дружина Шарлін продовжують демонструвати на публіці, що в їхній родині панує гармонія.

У п'ятницю князь і княгиня Монако разом спостерігали за тим, як їхні діти – близнюки принц Жак та принцеса Габріелла закінчують літній табір Seadventures. Спадковий принц Жак та принцеса Габріелла отримали дипломи Seadventures Summer Camp. У таборі, який тривав тиждень, молодші члени королівської родини пройшли стажування з вітрильного спорту, яке включало участь у вступному курсі з дайвінгу та рятувальних операціях на воді. Програма була організована Яхт-клубом Лондона у Монако.

Знімками авторства Еріка Мафона князь Альбер II та княгиня Шарлін поділилися на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Княгиня Шарлін була в білій кофті в сітку та штанах від Akris, з лаконічним укладанням та червоною помадою на губах. Діти були одягнені у футболки, шорти та бейсболки, а князь Альбер одягнув темний піджак, блакитну сорочку, синю краватку у смужку та сірі штани.

Нагадаємо, до зустрічі з Альбером ІІ Шарлін професійно займалася плаванням. Зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилася 2000 року під час змагань з плавання в Монако, Шарлін було лише 22 роки. Вона неодноразово казала, що хоче, щоб її діти вміли добре плавати та знали всі правила поведінки на воді.

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