У білому вбранні та з жовтою сумкою: японська принцеса Како потрапила під приціл папараці в аеропорту

29-річна японська принцеса Како кілька днів провела у Греції. Там відбулися заходи присвячені 125-річчю дипломатичних відносин між Японією та Грецією.

Після свого візиту до цієї сонячної країни, Како повернулася додому. Принцесу сфотографували в аеропорту Токіо. Для перельоту вона обрала костюм відтінку слонової кістки, який складався із сукні-футляра та жакета з довгими рукавами.

Вбрання було виконане з твідової тканини, а доповнила вона його жовтим клатчем та прикрасами з перлами. Волосся Како зібрала з боків і зробила дуже легкий макіяж.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

А от коли дівчина тільки вирушала у свою коротку подорож, вона обрала образ коралового кольору. Той її костюм трохи нагадував вбрання принцеси Діани, яке вона одягнула 1981 року для весільної поїздки.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

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