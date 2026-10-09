У білому вбранні й на високих шпильках: красива Бріжит Макрон зустріла президентське подружжя Німеччини

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

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Бріжит Макрон і її чоловік, президент Франції Еммануель Макрон, зустрічали біля Єлисейського палацу в Парижі президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та його дружину Ельке Бюденбендер.

Еммануель і Бріжит Макрони та Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер / © Associated Press

Для офіційної зустрічі перша леді Франції обрала біле двобортне пальто довжини до колін. Воно мало злегка приталений силует, відкладний комір, кишені з клапанами та золотисті ґудзики, якими також були прикрашені манжети й декоративний хлястик на спині.

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Еммануель і Бріжит Макрони та Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони та Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер / © Associated Press

Під пальто Бріжит одягла білу сукню з круглою горловиною. Аутфіт вона поєднала з коричневими шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках.

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Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Вуха пані Макрон прикрасила невеликими золотими сережками-кільцями, шию — тонким ланцюжком з підвіскою, а руки — золотим браслетом-ланцюжком з перлинами і каблучками з камінням.

Еммануель і Бріжит Макрони та Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер / © Associated Press

Волосся дружина президента Франції частково зібрала на потилиці та закріпила прямокутною світлою шпилькою, залишивши чубчик і підкручені пасма біля обличчя. У макіяжі вона зробила акцент на бровах та очах за допомогою темних тіней і підводки.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на вечері в ресторані з президентським подружжям Німеччини з’явилася у темно-синьому вбранні.

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