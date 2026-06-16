У білому вбранні з контрастним оздобленням: Бріжит Макрон продемонструвала елегантний лук на саміті G7

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон взяли участь в офіційній церемонії прибуття лідерів на саміт G7, який відбувається в Евіан-ле-Бен у Франції.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Для урочистого заходу перша леді обрала біле вбрання до колін із контрастним чорним оздобленням, яке нагадувало культові дизайни Модного дому Chanel. Вбрання мало прямий крій, декоративні великі ґудзики та чорні вставки на комірі, рукавах і по лініях силуету.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Свій аутфіт Бріжит доповнила класичними чорними човниками на шпильках і чорним стьобаним клатчем. Із прикрас вона обрала кілька браслетів, каблучки і годинник. Макрон одягла об’ємну перуку і зробила улюблений макіяж смокі-айс.

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© Associated Press

Еммануель з’явився поруч із дружиною у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та темній краватці. Президент Франції завершив образ чорними туфлями та традиційним значком на лацкані піджака.

© Associated Press

Подружжя тепло спілкувалося під час церемонії та позувало фотографам на тлі мальовничих краєвидів французького курортного міста. Макрони також зустрічали гостей саміту разом з іншими високопоставленими учасниками заходу.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони, Дональд Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на діловій зустрічі пудровою мініспідницею підкреслила стрункі ноги.

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