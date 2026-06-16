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У білому вбранні з контрастним оздобленням: Бріжит Макрон продемонструвала елегантний лук на саміті G7
Новий вихід першої леді вчергове підтвердив її любов до вишуканої французької класики.
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон взяли участь в офіційній церемонії прибуття лідерів на саміт G7, який відбувається в Евіан-ле-Бен у Франції.
Для урочистого заходу перша леді обрала біле вбрання до колін із контрастним чорним оздобленням, яке нагадувало культові дизайни Модного дому Chanel. Вбрання мало прямий крій, декоративні великі ґудзики та чорні вставки на комірі, рукавах і по лініях силуету.
Свій аутфіт Бріжит доповнила класичними чорними човниками на шпильках і чорним стьобаним клатчем. Із прикрас вона обрала кілька браслетів, каблучки і годинник. Макрон одягла об’ємну перуку і зробила улюблений макіяж смокі-айс.
Еммануель з’явився поруч із дружиною у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та темній краватці. Президент Франції завершив образ чорними туфлями та традиційним значком на лацкані піджака.
Подружжя тепло спілкувалося під час церемонії та позувало фотографам на тлі мальовничих краєвидів французького курортного міста. Макрони також зустрічали гостей саміту разом з іншими високопоставленими учасниками заходу.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на діловій зустрічі пудровою мініспідницею підкреслила стрункі ноги.