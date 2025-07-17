У білому в'язаному топі: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні блиснула білизною дорогою на робочий захід

Джорджа Мелоні / © Getty Images

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Фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, коли вона прибула до Палацу Конгресів на двадцятий з’їзд профспілки працівників CISL у Римі.

Політикиня обрала для своєї появи діловий образ у ніжних відтінках. Вона була одягнена у світло-блакитний костюм, який складався з подовженого жакета і широких штанів. На Джорджі був також білий в’язаний топ, у якому вона блиснула бежевою білизною.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Мелоні зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду пасмо, зробила макіяж із темно-бежевою помадою і прикрасила вуха милими сережками у вигляді квітів.

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Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі із подружжям Зеленських постала у світлому костюмі і білому топі з V-подібним вирізом.