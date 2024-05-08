У білому з квітами та в рожевому: два нові образи кронпринцеси Вікторії

Спадкова принцеса Швеції з чоловіком кронпринцом відвідала ще один публічний захід у Стокгольмі.

Разом із королем та королевою Данії – Фредеріком X та Мері – пара прибула на корабель Royal Ship Dannebrog.

Цього дня кронпринцеса Вікторія мала чудовий вигляд у сукні міді з квітковим принтом від Saloni, зверху накинула молочне пальто від Toteme, взула червоні замшеві туфлі Gianvito Rossi на підборах і в руках тримала клатч Stella McCartney. Вікторія доповнила свій образ тонкою золотою підвіскою на шиї, сережками з перлами Cravingfor та класичним макіяжем та зачіскою.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Також кронпринцеса відвідала Stockholm City Hall днем раніше, де сяяла в рожевій сукні Roland Mouret, з лакованим клатчем-конвертом нюдового кольору під пахвою та туфлях із лакованої шкіри на підборах Gianvito Rossi. У вухах принцеси були сережки Dulong Fine Jewelry із золота з діамантами, а на зап'ясті — золотий браслет із діамантами від цього ж бренду.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на банкеті в палаці кронпринцеса Вікторія з'явилася у сукні з паєтками та з алмазною тіарою.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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