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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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348
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2 хв

У білому жакеті Dior і шкіряній спідниці: Меланія Трамп в ефектному образі з’явилася на заході в Білому домі

55-річна перша леді обрала для своєї появи гарний лук у класичних кольорах.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

У Східній кімнаті Білого дому відбувся захід для матерів військовослужбовців, у якому взяли участь президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп. Вони виступили з промовами.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Цього дня також відбулася церемонія, на якій презентували пам’ятну марку дружини 41-го президента Джорджа Буша-старшого — експершої леді Барбари Буш. На заході були присутні члени родини Барбари, зокрема її донька Дороті «Доро» Буш-Кох, а також друзі й колишні співробітники.

/ © Associated Press

© Associated Press

«Непохитні переконання, гідність і глибока відданість Барбари своїм близьким залишили незабутній слід у наших серцях та історії. Цінності вашої матері можна побачити в її родині, друзях і колишніх співробітниках, які також приєдналися до нас сьогодні та продовжують її спадщину», — сказала Меланія у своїй промові.

/ © Associated Press

© Associated Press

На обох заходах Меланія продемонструвала ефектний образ у класичних кольорах, у якому мала стрункий і гарний вигляд. На ній був білий топ, чорна шкіряна спідниця-олівець і білий подовжений жакет від Dior із чорними ґудзиками, який вона накинула на плечі.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Лук перша леді доповнила чорними шкіряними туфлями на високих шпильках від Christian Louboutin. Вона зробила зачіску з локонами і боковим проділом, улюблений макіяж смокі-айс і довгий молочний манікюр. На руці у неї була каблучками з діамантами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, раніше папараці заскочили Дональда Трампа з дружиною Меланією за поцілунками в аеропорту в Нью-Джерсі.

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