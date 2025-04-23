У білому жакеті і чорній мініспідниці: Бріжит Макрон із чоловіком-президентом прибула до Мадагаскару

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах п’ятиденного туру Індійським океаном відвідали острівну державу Мадагаскар.

Біля палацу Амбохітсорохітра подружжя Макронів зустріли президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна з дружиною Міалі Радзуеліною.

© Getty Images

Перша леді Франції з'явилася там у чорно-білому ансамблі. На ній був білий двобортний жакет із чорними ґудзиками і коротка чорна спідниця, яка підкреслила її стрункі коліна.

Реклама

Образ Бріжит доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками. У неї було об'ємне укладання з чубчиком та улюблений макіяж смокі-айс. Лук Макрон завершила золотими прикрасами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на заморському острові Реюньону з’явилася у темно-синій короткій сукні з рукавами до ліктів.