- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
У білому жакеті і чорній мініспідниці: Бріжит Макрон із чоловіком-президентом прибула до Мадагаскару
Президентське подружжя перебуває у п’ятиденному турі Індійським океаном.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах п’ятиденного туру Індійським океаном відвідали острівну державу Мадагаскар.
Біля палацу Амбохітсорохітра подружжя Макронів зустріли президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна з дружиною Міалі Радзуеліною.
Перша леді Франції з'явилася там у чорно-білому ансамблі. На ній був білий двобортний жакет із чорними ґудзиками і коротка чорна спідниця, яка підкреслила її стрункі коліна.
Образ Бріжит доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками. У неї було об'ємне укладання з чубчиком та улюблений макіяж смокі-айс. Лук Макрон завершила золотими прикрасами.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на заморському острові Реюньону з’явилася у темно-синій короткій сукні з рукавами до ліктів.