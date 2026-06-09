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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

У білому жакеті і мереживному топі: прем’єр-міністерка Японії зустрілася з журналістами

Санае Такаїті вийшла в світ у діловому образі ніжних відтінків.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Санае Такаїті

Санае Такаїті / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті з’явилася перед журналістами в офіційній резиденції глави уряду в Токіо, обравши елегантне вбрання у світлих відтінках, яке підкреслило її прихильність до класичного ділового стилю.

Для спілкування з пресою політикиня одягла білий однобортний жакет із лаконічним кроєм, який поєднала зі світло-сірою спідницею довжиною міді. Під жакетом був білий ніжний топ з мереживним оздобленням, що додав образу жіночності і м’якості.

Санае Такаїті / © Getty Images

Санае Такаїті / © Getty Images

Особливу увагу привертали аксесуари. Санае доповнила аутфіт елегантним перлинним кольє з двох ниток і брошкою з камінням та сережками-пусетами, які стали витонченим акцентом у стриманому ансамблі. На лацкані жакета також була прикріплена символічна брошка.

Завершенням образу стали класичні чорні туфлі-човники на підборах і містка чорна шкіряна сумка. Прем’єрка зробила акуратну зачіску і макіяж у натуральних відтінках.

Нагадаємо, Санае Такаїті на зустріч з президентом Чорногорії одягла чорну сукню нижче колін і блакитний однобортний жакет.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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