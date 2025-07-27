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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

У білому жакеті і перлинному намисті: Ангела Меркель із чоловіком завітала на музичний фестиваль

Колишня канцлерка Німеччини у чорно-білому аутфіті зявилася на святі музики у Байройті.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ангела Меркель і Йоахім Зауер

Ангела Меркель і Йоахім Зауер / © Getty Images

Ангела Меркель разом зі своїм чоловіком Йоахімом Зауером відвідала церемонію відкриття щорічного Байройтського фестивалю, на якому виконують твори Ріхарда Ваґнера.

Колишня канцлерка обрала для своєї появи діловий образ у класичних кольорах. На ній був білий жакет і чорні прямі штани зі стрілками. Вбрання Ангела скомбінувала із зручним взуттям на невеликій підошві.

Ангела Меркель і Йоахім Зауер / © Getty Images

Ангела Меркель і Йоахім Зауер / © Getty Images

Меркель зробила акуратне укладання, макіяж із блискучими білими тінями на повіках, шию прикрасила перлинним намистом, а на зап’ясті був годинник. Свій лук вона завершила білим клатчем.

Зауер був одягнений у класичний костюм графітового відтінку, білу сорочку і сіру смугасту краватку. Взутий він був у чорні туфлі.

Нагадаємо, на Байройтському фестивалі побували також нинішній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і його дружина Шарлотта Мерц, яка сяяла в елегантній ультрамариновій сукні з плісованою спідницею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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