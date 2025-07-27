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У білому жакеті і перлинному намисті: Ангела Меркель із чоловіком завітала на музичний фестиваль
Колишня канцлерка Німеччини у чорно-білому аутфіті зявилася на святі музики у Байройті.
Ангела Меркель разом зі своїм чоловіком Йоахімом Зауером відвідала церемонію відкриття щорічного Байройтського фестивалю, на якому виконують твори Ріхарда Ваґнера.
Колишня канцлерка обрала для своєї появи діловий образ у класичних кольорах. На ній був білий жакет і чорні прямі штани зі стрілками. Вбрання Ангела скомбінувала із зручним взуттям на невеликій підошві.
Меркель зробила акуратне укладання, макіяж із блискучими білими тінями на повіках, шию прикрасила перлинним намистом, а на зап’ясті був годинник. Свій лук вона завершила білим клатчем.
Зауер був одягнений у класичний костюм графітового відтінку, білу сорочку і сіру смугасту краватку. Взутий він був у чорні туфлі.
Нагадаємо, на Байройтському фестивалі побували також нинішній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і його дружина Шарлотта Мерц, яка сяяла в елегантній ультрамариновій сукні з плісованою спідницею.