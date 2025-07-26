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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Китаї

Очільниця Єврокомісії з офіційним візитом відвідала Пекін.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у межах свого офіційного візиту до Китаю взяла участь у саміті Китай-ЄС з китайськими лідерами в Пекіні.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Після саміту вона разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою виступила на пресконференції в Пекіні.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Там політикиня з’явилася у білому однобортному жакеті, білому топі і класичних чорних штанях.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула зробила укладання з прикореневим об’ємом і макіяж із помадою відтінку запорошеної троянди. Із прикрас фон дер Ляєн використала свої улюблені сережки-цвяшки з чорним камінням і тонке перлинне намисто із акцентними чорними намистинами. Лук під час виступу очільниця Єврокомісії доповнила оптичними окулярами.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Японії постала у двобортному жакеті ультрамаринового кольору з золотими ґудзиками.

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