У білому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Китаї

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у межах свого офіційного візиту до Китаю взяла участь у саміті Китай-ЄС з китайськими лідерами в Пекіні.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Після саміту вона разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою виступила на пресконференції в Пекіні.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Там політикиня з’явилася у білому однобортному жакеті, білому топі і класичних чорних штанях.

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Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула зробила укладання з прикореневим об’ємом і макіяж із помадою відтінку запорошеної троянди. Із прикрас фон дер Ляєн використала свої улюблені сережки-цвяшки з чорним камінням і тонке перлинне намисто із акцентними чорними намистинами. Лук під час виступу очільниця Єврокомісії доповнила оптичними окулярами.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Японії постала у двобортному жакеті ультрамаринового кольору з золотими ґудзиками.