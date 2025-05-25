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У білому жакеті і з великою квіткою на грудях: інфанта Єлена сходила на кориду
Сестра короля Іспанії Філіпа VI — інфанта Єлена — відвідала кориду на ярмарку Герес-де-ла-Фронтера у Кадісі.
Цієї суботи, 24 травня, цикл кориди на ярмарку Кабальйо 2025 року завершився коридою високого рівня, яку і відвідала королівська особа.
Інфанта Єлена була одягнена цього дня в білий жакет, до якого була пришпилена велика синя квітка, її вона доповнила синім капелюхом до тону, квітковою сукнею та кількома прикрасами на шиї. Королівська особа з усмішкою на обличчі спостерігала за дійством, що відбувалося, коли її заскочили фотографи.
Тим часом, нагадаємо, король Філіп VI та королева Летиція побували в Уельсі, де їхня молодша дочка інфанта Софія закінчила навчання в коледжі. Сім’я відвідала її випускний та вручення дипломів.