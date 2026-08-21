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У білому жакеті і з золотим ланцюгом на шиї: Бріжит Макрон відвідала церемонію у Провансі
Перша леді Франції обрала елегантний аутфіт для пам’ятного заходу на південному сході країни.
Бріжит Макрон відвідала церемонію з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Провансі під час операції «Драгун» і звільнення села Борм-ле-Мімоза. На заході її сфотографували поряд із французьким журналістом і телеведучим Стефаном Берном.
Для події Бріжит обрала білий двобортний жакет з V-подібним вирізом і великими золотистими ґудзиками. Стримане вбрання мало елегантний і урочистий водночас вигляд.
На шиї у неї був масивний золотий ланцюг. Аутфіт вона доповнила об’ємною перукою зі скуйовдженим волоссям та улюбленим макіяжем смокі айс.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білосніжному костюмі з акцентним бантом і шарфом з’явилася на державній вечері.