У білому жакеті і з золотим ланцюгом на шиї: Бріжит Макрон відвідала церемонію у Провансі

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Бріжит Макрон відвідала церемонію з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Провансі під час операції «Драгун» і звільнення села Борм-ле-Мімоза. На заході її сфотографували поряд із французьким журналістом і телеведучим Стефаном Берном.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Для події Бріжит обрала білий двобортний жакет з V-подібним вирізом і великими золотистими ґудзиками. Стримане вбрання мало елегантний і урочистий водночас вигляд.

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На шиї у неї був масивний золотий ланцюг. Аутфіт вона доповнила об’ємною перукою зі скуйовдженим волоссям та улюбленим макіяжем смокі айс.

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Нагадаємо, Бріжит Макрон у білосніжному костюмі з акцентним бантом і шарфом з’явилася на державній вечері.

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