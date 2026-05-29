У білому жакеті і зачіскою з локонами: Олена Зеленська відвідала Книжковий Арсенал

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала XIV «Книжковий Арсенал» у «Мистецькому Арсеналі».

«„Книжковий Арсенал“ продовжується під час повномасштабного вторгнення, і це не менш важливо для суспільної стійкості, ніж безліч спеціальних терапій. Література віддячує своїм поціновувачам тим, що допомагає триматися», — сказала перша леді.

Олена познайомилася з новинками видавництв і розповіла, що придбала такі книжки: «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня, «Трикутник влади: Врівноваження нового світового ладу» президента Фінляндії Александра Стубба і «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни» Артема Захарченка.

Там дружина президента постала у білому жакеті з накладними кишенями, чорній водолазці і чорних широких штанях. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на шпильках і чорним прямокутним клатчем.

У Зеленської була гарна зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки.

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому костюмі-трійці і з цікавою брошкою взяла участь у засіданні.

