У білому жакеті і зачіскою з локонами: Олена Зеленська відвідала Книжковий Арсенал
Перша леді у чорно-білому луку придбала книжкових новинок в українських видавництв.
Олена Зеленська відвідала XIV «Книжковий Арсенал» у «Мистецькому Арсеналі».
«„Книжковий Арсенал“ продовжується під час повномасштабного вторгнення, і це не менш важливо для суспільної стійкості, ніж безліч спеціальних терапій. Література віддячує своїм поціновувачам тим, що допомагає триматися», — сказала перша леді.
Олена познайомилася з новинками видавництв і розповіла, що придбала такі книжки: «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня, «Трикутник влади: Врівноваження нового світового ладу» президента Фінляндії Александра Стубба і «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни» Артема Захарченка.
Там дружина президента постала у білому жакеті з накладними кишенями, чорній водолазці і чорних широких штанях. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на шпильках і чорним прямокутним клатчем.
У Зеленської була гарна зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки.
