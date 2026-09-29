У білому жакеті із величезною квіткою: стильна інфанта Єлена сходила на кориду

Інфанта Єлена / © Getty Images

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Дочка королеви Софії та сестра короля Філіпа VI обожнює кориду і є частою гостею на подібних заходах в Іспанії.

Цього разу 62-річна інфанта приїхала туди одягнена у білий приталений жакет із величезною пришпиленою на грудях квіткою та штанях, на голові у неї був капелюх від Max Mara, а образ доповнювали золоті сережки, кілька браслетів на зап'ястях, та каблучок на пальцях. Волосся Єлена зібрала в лаконічну зачіску та зробила денний макіяж.

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Інфанта Олена / © Getty Images

Нагадаємо, раніше інфанта була заскочена на відпочинку зі своїм батьком – королем Хуан Карлосом в іспанському місті Сангенхо. Тоді для повсякденного образу вона обрала жакет кольору деніму та джинси.

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