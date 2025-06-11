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У білому жакеті, перлах і з лопатою: японська принцеса Како посадила дерево у парку
Принцеса Како приїхала з офіційним візитом до Бразилії.
Принцеса Како взяла участь у церемонії посадження дерев у Японському павільйоні в парку Ібірапуера у Сан-Паулу.
Там вона з’явилася в елегантному образі, який не завадив Її Величності взяти до рук лопату і посадити дерево. А ще Како взяла садову лійку і полила дерево.
На принцесі була чорна сукня А-силуету, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет.
Свій аутфіт Како доповнила елегантним чорним капелюхом і чорними шкіряними туфлями на стійких підборах.
Принцеса зробила макіяж із червоною помадою, прикрасила вуха перлинними сережками, шию — перлинним намистом, а до лацкану прикріпила вишукану брошку з перлиною.
Нагадаємо, принцеса Како в аеропорту Наріта поблизу Токіо з’явилася у білому топі і костюмі коралового кольору.