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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

У білому жакеті, перлах і з лопатою: японська принцеса Како посадила дерево у парку

Принцеса Како приїхала з офіційним візитом до Бразилії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како взяла участь у церемонії посадження дерев у Японському павільйоні в парку Ібірапуера у Сан-Паулу.

Там вона з’явилася в елегантному образі, який не завадив Її Величності взяти до рук лопату і посадити дерево. А ще Како взяла садову лійку і полила дерево.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

На принцесі була чорна сукня А-силуету, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Свій аутфіт Како доповнила елегантним чорним капелюхом і чорними шкіряними туфлями на стійких підборах.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса зробила макіяж із червоною помадою, прикрасила вуха перлинними сережками, шию — перлинним намистом, а до лацкану прикріпила вишукану брошку з перлиною.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Како в аеропорту Наріта поблизу Токіо з’явилася у білому топі і костюмі коралового кольору.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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