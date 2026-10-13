У білому жакеті та чорній блузці: королева Соня вперше після смерті чоловіка відвідала робочий захід

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

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Королева Норвегії Соня була помічена під час відвідин Національного архіву в Согнсванні в Осло, що ознаменувало її перший робочий день після смерті чоловіка, короля Гаральда V.

Соня повернулася до роботи через місяць після похорону свого чоловіка.

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Норвезька королівська родина поділилася серією зворушливих фотографій у своєму офіційному акаунті в Instagram, написавши: «Королева Соня відвідала Національний архів у Согнсванні в Осло.

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Тут їй показали, як збираються і зберігаються для нащадків співчуття, листи, дитячі малюнки та інші пам’ятні речі, пов’язані зі смертю короля Гаральда».

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

Королева Соня, одягнена в м’яке біле вовняне пальто на ґудзиках поверх чорної блузки та елегантних штанів, була зазнімкована усміхненою, милуючись особливими подарунками від доброзичливців.

Особливо зворушливим подарунком став акварельний портрет її покійного чоловіка, що зображає його усміхненим. Королева була відверто зворушена побаченим і не поспішаючи читала всі особисті повідомлення.

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

Нагадаємо, король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня 2026 року у віці 89 років, лише за кілька днів до їхньої з королевою Сонею річниці весілля. Монарх помер в університетській лікарні Осло після госпіталізації з інфекцією та захворюванням крові.

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Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

Його державний похорон відбувся 9 вересня 2026 року і був урочистим заходом, на якому були присутні представники королівських сімей з усієї Європи.

Королева Соня і король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

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