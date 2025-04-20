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У білому жакеті та чорній спідниці до колін: Сара Йоркська у лаконічному образі відвідала службу
Відтоді, як монархом став король Чарльз III, він запрошує Сару Йоркську на всі важливі сімейні заходи, хоча вона давно розлучена з його братом принцом Ендрю.
Ось і цього року Сара Йоркська з’явилася на великодній службі разом із сім’єю. Вона приїхала з принцом Ендрю, який зараз рідко з’являється на публіці через численні скандали, пов’язані з його ім’ям.
Сара носила твідовий білий жакет з чорними ґудзиками Veronica Beard з окантуванням на комірі, рукавах і кишенях, чорній спідниці середньої довжини до колін і з невеликим розрізом, була взута в чорні слінгбеки від Сeline на невисоких підборах і невелику сумку від цього ж бренду тримала в руках.
Герцогиня була в рукавичках, у неї на голові був чорний обідок, а у вухах перлинні сережки. Сара усміхалася і махала рукою натовпу доброзичливців.
Були присутні на службі і дві дочки Сари — принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками.