У білому жакеті та чорній спідниці до колін: Сара Йоркська у лаконічному образі відвідала службу

Сара Йоркська / © Getty Images

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Ось і цього року Сара Йоркська з’явилася на великодній службі разом із сім’єю. Вона приїхала з принцом Ендрю, який зараз рідко з’являється на публіці через численні скандали, пов’язані з його ім’ям.

Сара носила твідовий білий жакет з чорними ґудзиками Veronica Beard з окантуванням на комірі, рукавах і кишенях, чорній спідниці середньої довжини до колін і з невеликим розрізом, була взута в чорні слінгбеки від Сeline на невисоких підборах і невелику сумку від цього ж бренду тримала в руках.

Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією та зятем Джеком / © Associated Press

Герцогиня була в рукавичках, у неї на голові був чорний обідок, а у вухах перлинні сережки. Сара усміхалася і махала рукою натовпу доброзичливців.

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Сара Йоркська / © Getty Images

Були присутні на службі і дві дочки Сари — принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками.