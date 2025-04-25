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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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7
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У білому жакеті та чорних штанях: королева Летиція обрала класичний лук для світського виходу

Королева Летиція відвідала церемонію вручення молодіжних літературних премій "El Barco De Vapor" та "Gran Angular" у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

На публіці Її Величність з’явилася в білому короткому жакеті з твіду з круглим вирізом і трьома ґудзиками посередині і на кишенях, який ідеально поєднувався з широкими штанями з високою талією чорного кольору. Взута Летиція була в гостроносі туфлі на підборах.

З прикрас королева носила сережки-пусети, а на пальці свою улюблену каблучку з 18-каратного золота від бренду Coreterno. Волосся Її Величності було розпущене і красиво укладене, а на обличчі був виразний макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, кілька днів королева Летиція з’являлася на публіці у чорних вбраннях, це пов’язано з жалобою після смерті Папи Римського Франциска. У суботу, 26 квітня, Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідають його похорон у Ватикані.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

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