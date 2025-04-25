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У білому жакеті та чорних штанях: королева Летиція обрала класичний лук для світського виходу
Королева Летиція відвідала церемонію вручення молодіжних літературних премій "El Barco De Vapor" та "Gran Angular" у Мадриді.
На публіці Її Величність з’явилася в білому короткому жакеті з твіду з круглим вирізом і трьома ґудзиками посередині і на кишенях, який ідеально поєднувався з широкими штанями з високою талією чорного кольору. Взута Летиція була в гостроносі туфлі на підборах.
З прикрас королева носила сережки-пусети, а на пальці свою улюблену каблучку з 18-каратного золота від бренду Coreterno. Волосся Її Величності було розпущене і красиво укладене, а на обличчі був виразний макіяж.
Нагадаємо, кілька днів королева Летиція з’являлася на публіці у чорних вбраннях, це пов’язано з жалобою після смерті Папи Римського Франциска. У суботу, 26 квітня, Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідають його похорон у Ватикані.