У білому жакеті та спідниці-плісе: королева Матильда і король Філіп з’явилися на інавгураційній месі Папи Римського

Королева Матильда та король Філіп / © Associated Press

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Королева Бельгії Матильда — одна із семи жінок у світі, яким дозволено носити біле вбрання на аудієнції у Папи Римського.

Король Філіп і королева Матильда / © Associated Press

Сьогодні будучи присутньою на інтронізації Папи Римського Лева XIV, королева Матильда з’явилася на публіці у білому короткому жакеті та плісованій максіспідниці у поєднанні зі шкіряними туфлями-човниками на підборах, маленькою білою сумкою в руках та шкіряними рукавичками.

Король Філіп і королева Матильда / © Associated Press

Голову Матильда покрила мереживною мантильєю, як і королева Іспанії Летиція, яка також з’явилася у білому аутфіті. Її Величність зробила зачіску та макіяж, одягла великі чорні сонцезахисні окуляри та сережки-висячки з діамантами та перлами.

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Король Філіп і королева Матильда / © Associated Press

Її чоловік король Філіп, як і чоловік іспанської королеви — король Філіп VI — був одягнений у військову форму.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, на інавгураційній месі у Ватикані присутній і президент України Володимир Зеленський із першої леді Оленою Зеленською.