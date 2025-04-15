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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

У білому жакеті та синій спідниці: королева Максима зустрічала важливого гостя біля королівського палацу

Королівське подружжя Нідерландів привітало в Амстердамі важливого гостя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

До країни з візитом приїхав султан Хейсам бен Тарік з Оману. Церемонія привітання гостя була організована на площі Дам у Королівському палаці в Амстердамі.

Королева Максима прибула на зустріч у білому короткому жакеті, розшитому камінням, і синій спідниці середньої довжини. Максима була в синіх шкіряних туфлях-човниках, у руці тримала маленький плетений клатч, а на руках у неї були рукавички.

Королева Максима, султан Оману і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима, султан Оману і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Її Величність доповнила свій образ великим плетеним синім капелюхом, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи яскравою помадою. У неї у вухах були перлинні сережки-висячки. Король Віллем-Олександр одягнув синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку в принт, а в нагрудній кишені його піджака була хустка.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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