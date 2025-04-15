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У білому жакеті та синій спідниці: королева Максима зустрічала важливого гостя біля королівського палацу
Королівське подружжя Нідерландів привітало в Амстердамі важливого гостя.
До країни з візитом приїхав султан Хейсам бен Тарік з Оману. Церемонія привітання гостя була організована на площі Дам у Королівському палаці в Амстердамі.
Королева Максима прибула на зустріч у білому короткому жакеті, розшитому камінням, і синій спідниці середньої довжини. Максима була в синіх шкіряних туфлях-човниках, у руці тримала маленький плетений клатч, а на руках у неї були рукавички.
Її Величність доповнила свій образ великим плетеним синім капелюхом, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи яскравою помадою. У неї у вухах були перлинні сережки-висячки. Король Віллем-Олександр одягнув синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку в принт, а в нагрудній кишені його піджака була хустка.