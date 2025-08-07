У білому жакеті з баскою: нова перша леді Польщі продемонструвала ще один образ у день інавгурації чоловіка

Марта і Кароль Навроцькі / © Getty Images

Вчора, 6 серпня, відбулася церемонія інавгурації нового президента Польщі Кароля Навроцького. У цей важливий день поряд із ним була його дружина — Марта Навроцька, яка офіційно стала першою леді Польщі. На церемонію вона одягла блакитний костюм.

Цього ж дня Марта продемонструвала ще один елегантний образ у класичних кольорах. Вона з’явилася у білому двобортному жакеті з баскою і без коміра, який скомбінувала з чорним низом.

Марта і Кароль Навроцькі / © Getty Images

У першої леді була зачіска з низьким пучком і укладеним на один бік чубчиком, макіяж із кораловою помадою і сережки-цвяшки у вухах.

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про Марту Навроцьку.