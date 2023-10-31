У білому жакеті і блакитних туфлях: президентка Європарламенту на зустрічі з Макроном

Роберта Мецола провела з президентом Франції спільну пресконференцію.
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 31 жовтня, зустрічав в Єлисейському палаці президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу. Вони провели спільну пресконференцію у Парижі.
Мецола обрала для своєї появи білий приталений жакет і чорні прямі вкорочені штани. На шиї у неї була шовкова хустка з кольоровим принтом.
Діловий аутфіт вона доповнила блакитними лакованими туфлями на зручних підборах і з золотистими пряжками.
Роберта розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними перлинними сережками.
Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм-трійку, чорну краватку й чорні туфлі.
Нагадаємо, Еммануель Макрон зі своєю дружиною Бріжит Макрон відвідали відкриття культурного місця у замку Віллер-Коттере.
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