У білому жакеті і кольє за понад мільйон гривень: 38-річна прем’єр-міністерка Таїланду з'явилася у парламенті

Петонгтарн Чинават прийшла на роботу у розкішному золотому кольє-чокері у вигляді цвяха від бренду Cartier. Вартість схожої прикраси може сягати 4 мільйонів гривень.
Прем’єр-міністерка Таїланду Петонгтарн Чинават була присутня під час дебатів щодо вотуму недовіри прем’єр-міністру у парламенті в Бангкоку.
Там вона постала у білому топі і білому двобортному жакеті з чорними ґудзиками.
Петонгтарн зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж і бежево-сірий манікюр. Руки вона прикрасила каблучками з камінням, вуха – діамантовими сережками, а шию – золотим кольє-чокером у вигляді цвяха від Cartier, вартість якого розпочинається від одного мільйона гривень.
Нагадаємо, Петонгтарн Чинават, яка є донькою мільярдера Таксіна Чинавата, який обіймав посаду 23-го прем'єр-міністра Таїланду від 2001 по 2006 рік, у серпні минулого року стала прем’єр-міністеркою країни. На той момент їй було 37 років і вона стала наймолодшою прем'єр-міністеркою країни і другою жінкою на цій посаді після своєї тітки Їнглак.
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