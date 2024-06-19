У білому жакеті і кораловій блузці: новий діловий образ Урсули фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії любить комбінувати у своїх ділових луках різні кольори.

Фотографи зазнімкували, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула на зустріч партії ЄНП перед самітом ЄС у Брюсселі.

Політикиня з'явилася там у білому вкороченому жакеті без коміра та ґудзиків, блузці коралового кольору зі зборками і чорних штанях зі шкіряним поясом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн надала перевагу макіяжу у ніжних відтінках, вуха прикрасила улюбленими золотими сережками-цвяшками з чорним камінням, шию – дрібним перлинним намистом, а руку – золотим годинником із чорним ремінцем.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на знімках із Володимиром Зеленським постала у двох стильних жакетах – блакитному і лососевому.

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