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У білому жакеті і нових сережках: Олена Зеленська відвідала лікарню у Литві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У білому жакеті і нових сережках: Олена Зеленська відвідала лікарню у Литві

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України продемонструвала гарний лук у білосніжному вбранні.

Олена Зеленська у межах свого візиту до Вільнюса зустрілася з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулькісом, якому подякувала за те, що їхня країна рятує українців.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді також відвідала Вільнюську університетську лікарню "Сантарос Клінікос", якій запропонувала співпрацювати з українськими медичними установами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Навчання, обмін досвідом, обладнання – усе допоможе сьогодні нашим колосально навантаженим закладам, які щодня рятують жителів Півдня від чергових ворожих ударів", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді продемонструвала стильний аутфіт. На ній білий двобортний жакет, білі штани-кльош зі стрілками і темна блузка з високим коміром. Вбрання вона скомбінувала з темними туфлями на підборах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха новими срібними широкими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорній сукні від українського бренду the COAT із білим коміром і білими манжетами відвідала Український центр у Вільнюсі.

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Дата публікації
Перегляди
2322
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