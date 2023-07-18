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У білому жакеті і смугастій сукні: принцеса Како на танцювальному заході

У білому жакеті і смугастій сукні: принцеса Како на танцювальному заході

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
814
Час на прочитання
1 хв
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У білому жакеті і смугастій сукні: принцеса Како на танцювальному заході

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Японська принцеса любить носити вбрання світлих відтінків.

Принцеса Како відвідала танцювальний захід у Токіо, у якому брали участь люди з обмеженими можливостями. Побачивши, що її знімають фоографми, вона мило усміхнулася і почала махати їм рукою.

На івенті Како з'явилася у жіночному образі. На ній була смугаста біло-зелена сукня, зверху якої вона одягла білий жакет.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса зробила скромну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками.

Нагадаємо, принцеса Како у сукні з квітковими аплікаціями волошкового кольору відвідала В’єтнамський фестиваль.

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Дата публікації
Перегляди
814
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