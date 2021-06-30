У білому жакеті і з червоним манікюром: діловий образ нардепки у парламенті

У білому жакеті і з червоним манікюром: діловий образ нардепки у парламенті

Аліна Загоруйко підкреслила фігуру білим вбранням та шкіряним поясом.

Народна депутатка Аліна Загоруйко продемонструвала під час засідання Верховної Ради України 29 червня ніжний діловий аутфіт. Політикиня постала у стінах парламенту у білому приталеному жакеті, підкресливши талію коричневим шкіряним поясом, світлому топі та білій спідниці міді.

Аліна Загоруйко / УНІАН

На шиї у Аліни був делікатний ланцюжок, а у вухах – золоті сережки-кільця. Волосся Загоруйко розпустила і зробила легкий макіяж.

Верховна Рада – справжній фешнподіум, на якому політикиня одна поперед одною демонструють свої стильні, а інколи екстравагантні, луки.

Приміром, цього ж дня членкиня депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход з'явилася на засіданні у дуже цікавому білому жакеті. Спину вбрання прикрашав принт у вигляді пазлу із зображенням Верховної Ради.

Анна Скороход / УНІАН

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