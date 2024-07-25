У білому жакеті і з червоним манікюром: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на діловій зустрічі

Джорджа Мелоні поєднала у своєму аутфіті класичні кольори – білий і чорний.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 25 липня, зустрічала у своїй резиденції, в палаццо Кіджі, президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа, який приїхав до Риму з офіційним візитом.
Вона продемонструвала діловий образ у класичних кольорах. На ній був білий асиметричний жакет із білими ґудзиками і чорні прямі штани зі стрілками, які вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями-човниками на шпильках.
Джорджа доповнила лук гарним укладанням із локонами, макіяжем смокі-айс і з червоною помадою, а також червоним манікюром. У вухах у неї були елегантні квіткові золоті сережки з діамантами, а на зап'ястях – кольорові браслети.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у білому костюмі із золотими ґудзиками з'явилася на саміті.
Читайте також:
- У бірюзовому жакеті і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії продемонструвала ефектний образ
- У костюмі кольору індиго і сережках-квітах: прем’єр-міністерка Італії у компанії Байдена
- У вельветовому жакеті і з червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії зустрілася з журналістами