У білому жакеті і з цікавою брошкою: Олена Зеленська виступила на форумі

Олена Зеленська взяла участь у VII Міжнародному форумі "Креативна Україна", темою якого була "Rethinking. Culture".

На заході говорили про те, як розвивати креативну економку України, як звучатиме голос її культурної дипломатії у світі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ми не хочемо, щоб від нашого імені говорила лише зброя. Україна мусить себе захищати і захищає, але ми не маємо асоціюватись у світі лише з війною, бо не ми її розвʼязали. Ми хочемо говорити голосом творчості, асоціюватися з потужною культурою та гуманістичними цінностями, за які, зокрема, й боремося зараз", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На форумі Зеленська постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній був білий жакет, чорні штани-кльош і чорні замшеві туфлі на невисоких шпильках. До жакету Олена прикріпила цікаву чорну брошку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт дружина президента доповнила зачіскою з легкими локонами, ніжним макіяжем і сережками кольору металік.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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