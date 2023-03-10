У білому жакеті і з цікавою золотою брошкою: Олена Зеленська отримала нагороду на міжнародному форумі

У межах свого візиту до ОАЕ Олена Зеленська взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50 в Абу-Дабі. Там вона отримала нагороду "Смолоскип свободи", яка присвячується всім українкам, які щодня своїми вчинками виборюють свободу нашої країни.

Вручили нагороду їй модераторки заходу колишня державна секретарка і експерша леді США Гілларі Клінтон і американська журналістка і телеведуча Мікі Бжезинська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Мала честь отримати цю відзнаку – для всіх українських жінок. Усіх, хто нині воює, захищає, волонтерить, донатить, піклується, виконує свою роботу, щоб наблизити перемогу.

Жіночій подвиг у цьому протистоянні особливий, бо він багатогранний: жінки роблять свій внесок повсюдно, від армії до місць евакуації, від тилу до фронту.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

І єдине, чого бажаю разом із нашою перемогою, – щоб ті, хто далеко, змогли якнайшвидше повернутися; ті, хто ризикує, – уціліли; щоб поранені та травмовані відновилися й віднайшли сили; щоб розділені сім’ї знову змогли обійнятися й більше не розлучатися.

Це ви – факел нашої свободи. Ви – Україна. Дякую за все!" – написала Олена в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цього дня Зеленська продемонструвала гарний образ у класичних кольорах. На ній був білосніжний подовжений жакет і чорні широкі штани. До лацкану вона прикріпила цікаву золоту брошку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки-дуги.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на форум в Абу-Дабі Олена Зеленська продемонструвала ще один лук у синьому костюмі зі штанями-кльош і коричневому топі. На плечі вона накинула шовковий темно-коричневий шарф із цікавим синьо-жовтим принтом із національними мотивами від українського бренду Gunia Project.

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