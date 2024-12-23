У білому жакеті і з коричневим манікюром: прессекретарка Байдена у романтичному образі вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. І цього разу вона з'явилася там у романтичному образі.

Карін була одягнена у біле вбрання, яке складалося з жакета з хвилеподібною облямівкою, жилетки з такими самими краями і короткої спідниці.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила улюбленими оксамитовими босоніжками бежевого кольору на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У Жан-П’єр, як завжди, була улюблена об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою, а також коричневий короткий манікюр. Вуха прессекретарка прикрасила улюбленими золотими сережками-кільцями з двома хвилями з камінням, а на зап'ясті були браслети – срібний і з різнокольоровими намистинами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у водолазці і костюмі кольору фуксії продемонструвала яскравий аутфіт.

Читайте також: