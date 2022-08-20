У білому жакеті і з масивною каблучкою: Бріжит Макрон на Лазуровому узбережжі

Перша леді Франції разом із чоловіком взяли участь у заході у комуні Борм-ле-Мімоза.

Бріжит Макрон із чоловіком Еммануелем Макроном відвідала церемонію з нагоди 78-ї річниці висадки союзників у Провансі під час Другої світової війни, яка допомогла звільнити південь Франції. Захід відбувся на Лазуровому узбережжі, у комуні Борм-ле-Мімоза.

Бріджит Макрон / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у стильному аутфіті. На ній був білий жакет, біла сорочка і чорні штани.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Образ Бріжит доповнила укладанням з прикореневим об'ємом, макіяжем смокі-айс і масивною каблучкою з камінням.

Бріджит Макрон / Фото: Associated Press

Президент був одягнений в улюблений класичний темно-синій костюм, білу сорочку і темну краватку.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Getty Images

Після церемонії президентське подружжя разом зі своїми прихильниками щось пили з паперових склянок.

Нагадаємо, Бріжит у мереживній елегантній сукні з розрізом сходила на обід із шейхом.

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