У білому жакеті і з масивною каблучкою: Бріжит Макрон на Лазуровому узбережжі

Перша леді Франції разом із чоловіком взяли участь у заході у комуні Борм-ле-Мімоза.
Бріжит Макрон із чоловіком Еммануелем Макроном відвідала церемонію з нагоди 78-ї річниці висадки союзників у Провансі під час Другої світової війни, яка допомогла звільнити південь Франції. Захід відбувся на Лазуровому узбережжі, у комуні Борм-ле-Мімоза.
Там перша леді постала у стильному аутфіті. На ній був білий жакет, біла сорочка і чорні штани.
Образ Бріжит доповнила укладанням з прикореневим об'ємом, макіяжем смокі-айс і масивною каблучкою з камінням.
Президент був одягнений в улюблений класичний темно-синій костюм, білу сорочку і темну краватку.
Після церемонії президентське подружжя разом зі своїми прихильниками щось пили з паперових склянок.
Нагадаємо, Бріжит у мереживній елегантній сукні з розрізом сходила на обід із шейхом.
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