У білому жакеті і з перлинними сережками: діловий аутфіт Олени Зеленської

Олена Зеленська розпочала серію телефонних та відеорозмов із колегами – учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів, під час яких вони обговорюють результати заходу та майбутні кроки зі співпраці в гуманітарних, культурних, освітніх проєктах, а також у сфері ментального і фізичного здоров'я.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України вже поспілкувалася з дружиною президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте, першою леді Белізу Россаною Марією Брісеньйо та дружиною президента Ісландії Елізою Рейд.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони говорили про гуманітарну допомогу Україні, забезпечення постраждалих українців протезами та реабілітацію поранених, їхню психологічну підтримку й допомогу тимчасовим переселенцям.

"Сьогодні – місяць із дня проведення другого Саміту перших леді та джентльменів. Започатковуючи Саміт, я хотіла, щоб він був не просто заходом раз на рік, а постійною платформою для взаємодії. Щоб разом із першими леді працювати над видимими й осяжними результатами, я розпочинаю серію розмов зі своїми колегами.



Саме про проміжні результати другого Саміту й про наші плани йшлося під час відеоконференцій, які вже відбулися. Один із них – перші 57 нових реанімобілів, які закупило МОЗ у межах коштів, що надійшли з 51 країни світу на платформу UNITED24 @u24.gov.ua. Вони рятуватимуть українців у гарячих точках. Допомагатимуть нашим медикам на найважчому, першому етапі, коли потрібно встигнути довезти.



Ми запустили збір коштів перед початком цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів. Збір триває, адже реанімобілі потрапляють під обстріли та виходять з ладу. Отже, таких автівок Україні потрібні сотні", - написала Олена у дописі в Instagram.

Під час відеозвязку перша леді постала у діловому білому жакеті. Образ вона доповнила елегантними перлинними сережками. Ідеально рівне укладання і макіяж з акцентом на очах завершили її лук.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в образі total black і з елегантною зачіскою відвідала клініку на Львівщині.

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