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У білому жакеті і з рожевим блиском на губах: прессекретарка Байдена у ніжному образі з'явилася на роботі

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У білому жакеті і з рожевим блиском на губах: прессекретарка Байдена у ніжному образі з'явилася на роботі

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр має чудове почуття стилю. Кожен її вихід вартий уваги.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там Карін постала у ніжному аутфіті. На ній був білий жакет і сукня з блідим відтінком рожевого.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка зробила укладання з кучерями, макіяж із ніжно-персиковими тінями і рожевим блиском на губах, а також прикрасила вуха улюбленими золотими сережками-цвяшками.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Минулого разу перед журналістами Карін з'явилася у червоному костюмі, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

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