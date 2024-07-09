У білому жакеті і з рожевим манікюром: прессекретарка Байдена на брифінгу у Вашингтоні

Карін Жан-П’єр продовжує експериментувати з кольорами у своїх ділових аутфітах.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Там вона з'явилася у штанях кольору індиго, білому жакеті з накладними кишенями і темно-синій сорочці з коміром-стійкою з рюшами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У Карін була об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями та рожевий манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр поєднала у свєму образі бежевий жакет без рукавів і яскраво-червону блузку зі складками та високою горловиною.

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