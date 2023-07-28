У білому жакеті, на шпильках і з червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії зустрілася з Байденом

Зустріч Джорджи Мелоні і Джо Байдена минула в Овальному кабінеті Білого дому.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїхала з офіційним візитом до Вашингтона. Там вона зустрілася з президентом США Джо Байденом.

Джорджа Мелоні і Джо Байден / Фото: Associated Press

На зустрічі прем'єрка постала у діловому образі, який складався з білого жакета, білої блузки і чорних штанів.

Джорджа Мелоні і Джо Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Джорджа доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання і ніжний макіяж із рожевою помадою. Вуха політикиня прикрасила екстравагантними довгими сережками, руку – браслетами і завершила лук червоним манікюром.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні і Джо Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у класичний синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі.

Джорджа Мелоні і Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні виступила на саміті Агенства ООН із питань продовольства та сільського господарства у Римі, де продемонструвала аутфіт у штанному світло-блакитному костюмі і шовковій блакитній блузці.

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