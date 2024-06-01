У білому жакеті на затин і з цікавою брошкою: Олена Зеленська на концерті класичної музики

Перша леді України у чорному-білому луку прийшла на концерт.

Олена Зеленська відвідала у Софії Київській концерт класичної музики у виконанні Національного ансамблю "Київська камерата", камерного хору "Київ" і хору хлопчиків Ліцею мистецтв імені Миколи Лисенка. Концерт відбувся під керівництвом канадської диригентки українського походження Кері-Лінн Вілсон, яка є засновницею Ukrainian Freedom Orchestra.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Разом із чоловіком, керівником славетної Метрополітен-опери Нью-Йорка Пітером Гелбом, вона створила цей колектив у перші місяці російського вторгнення як акт культурного спротиву. Оркестр дав роботу численним українським музикантам, зокрема вимушеним переселенцям, і відтоді гастролює світом, знайомлячи його з українською музикою, культурою, визвольною боротьбою.

Сьогоднішній концерт – присвята всім юним українцям і українським батькам, які боронять дітей і країну водночас. Усім родинам усієї України. Із головним побажанням – безпеки, життя й перемоги", – написала перша леді у дописі в Instagram.

На концерті Зеленська з'явилася у білому жакеті на затин із білим шнурком на талії, який вона поєднала з чорними широкими штанями. До жакету Олена прикріпила цікаву чорну брошку.

Кері-Лінн Вілсон і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Лук перша леді доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем і сережками-кільцями.

Кері-Лінн Вілсон була одягнена у чорний штанний костюм і білу мереживну блузку з мереживними манжетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська на "Книжковий Арсенал" прийшла у діловому темно-синьому жакеті, чорній футболці і з перлинним намистом із підвіскою.

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