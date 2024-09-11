У білому жакеті, спідниці та у перлах: стильна королева Сільвія захопила гарним аутфітом

Королева Сільвія та король Карл Густав побували на церемонії відкриття осінньої сесії парламенту Швеції у Стокгольмі.

На захід 80-річна королева прибула в елегантному аутфіті, що складався з білого короткого жакета з чорним обідком із круглим вирізом на горловині, до нього гарно пасувала спідниця середньої довжини, прямого силуету, чорного кольору з білою смужкою посередині. Стильна королівська особа доповнила образ лаконічним капелюхом-таблеткою чорного кольору, шкіряними туфлями з бантами на невисоких стійких підборах та шкіряним прямокутним клатчем. Сільвія одягла перлинне кольє з діамантовою застібкою, перлинну брошку з розсипом діамантів та сережки також із перлів. А її зачіска та макіяж були, як завжди, бездоганними.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Король Карл Густав був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та краватку.

Відкриття парламенту в Стокгольмі також відвідали донька королеви – кронпринцеса Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем, син принц Карл Філіп із дружиною принцесою Софією та ще одна донька принцеса Мадлен із чоловіком Крістофером О'Нілом.

Принцеса Мадлен та Крістофер О'Ніл / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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