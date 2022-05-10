У білому жакеті та гарному капелюсі: опубліковано нове "фото дня" королеви Єлизавети II

Королівський обліковий запис продовжує свою акцію і публікує нове фото на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.
Сьогодні в Instagram Єлизавети II було опубліковано знімок, зроблений 1999 року. "Королева вітає публіку в селищі Хахве у Південній Кореї під час державного візиту", — йдеться у підписі.
На Єлизаветі II квітчаста блакитна сукня, білий жакет і капелюх. Взута монархиня у білі туфлі на підборах, а на руці у неї біла сумка на короткій ручці.
У блогу також розповідають про якусь важливу подію, що сталася цього року. Наприклад, 1999 року населення Землі перевищило 6 мільярдів людей.
Нагадаємо, протягом наступних 70 днів, в обліковому записі Єлизавети II обіцяють публікувати "фото дня" королеви, кожне з яких представляє рік 70-річного правління Її Величності.
Вчора ми показували знімок, датований 1998 роком.
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