У білому жакеті та гарному капелюсі: опубліковано нове "фото дня" королеви Єлизавети II

У білому жакеті та гарному капелюсі: опубліковано нове "фото дня" королеви Єлизавети II

Королівський обліковий запис продовжує свою акцію і публікує нове фото на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Сьогодні в Instagram Єлизавети II було опубліковано знімок, зроблений 1999 року. "Королева вітає публіку в селищі Хахве у Південній Кореї під час державного візиту", — йдеться у підписі.

На Єлизаветі II квітчаста блакитна сукня, білий жакет і капелюх. Взута монархиня у білі туфлі на підборах, а на руці у неї біла сумка на короткій ручці.

У блогу також розповідають про якусь важливу подію, що сталася цього року. Наприклад, 1999 року населення Землі перевищило 6 мільярдів людей.

Нагадаємо, протягом наступних 70 днів, в обліковому записі Єлизавети II обіцяють публікувати "фото дня" королеви, кожне з яких представляє рік 70-річного правління Її Величності.

Вчора ми показували знімок, датований 1998 роком.

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