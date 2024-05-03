У білому жакеті та ідеальних синіх штанях: королева Мері під руку з чоловіком-королем приїхала до замку Фреденсборг

Вчора королівська пара зустрілася з данською телекомпанією TV 2, перебуваючи на борту своєї королівської яхти Kongeskibet Dannebrog, де Її Величність королева Мері з'явилася в синій сукні-міді в горох Iris and Ink Alison і взута в темно-сині шкіряні туфлі Gianvito Rossi. На голові у королеви був обідок Maggie Mowbray Millinery кремового кольору, який чудово гармоніював із образом.

Королева Мері та король Фредерік / Фото: Getty Images

Також Мері та її чоловік король Фредерік X привітали журналістів у замку Фреденсборг. Там королева з'явилася в іншому образі – білому жакеті без коміра від Harris Wharf London, під який одягла білий топ від Boss, сині штани-кльош із поясом від Etro та взула шкіряні туфлі кольору хакі Malone Souliers. У Її Величності було розпущене волосся, а на обличчі був макіяж і квіткові сережки у вухах.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Незабаром король Фредерік X та королева Мері вирушать з візитом до своїх скандинавських сусідів, Швеції та Норвегії, а їхня яхта має пришвартуватися у Стокгольмі та Осло.

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