У білому жакеті та квітковій максіспідниці: герцогиня Софі відвідала ботанічний сад

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала Національний ботанічний сад під час офіційного візиту до Непалу.

Для чергової появи на публіці герцогиня обрала білий топ та молочно-білий жакет у поєднанні з максіспідницею у квітковий принт та широким плетеним поясом на талії.

Образ герцогині Софі вийшов дуже ніжним, вона доповнила його золотою підвіскою на шиї з кулоном, золотими сережками та декількома тонкими браслетами на зап'ястях. Зробила легкий денний макіяж та світлий манікюр. Взута Софі була у світлі сліппони.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Раніше ми показували два інші образи Софі з цієї шестиденної поїздки до Непалу з чоловіком принцом Едвардом. Вона відвідала прийом у резиденції посла Великої Британії у Непалі, де з'явилася у сукні Zimmermann.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

А також її гарний образ від Mary Katrantzou, у якому Софі з'явилася на прийомі у президентському палаці.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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