У білому жакеті та шкіряних штанах: королева Летиція приїхала на зустріч

Королева Іспанії Летиція в минулому журналістка. Але навіть через багато років після того, як вона завершила свою кар'єру на телебаченні, журналістика залишається для неї близькою сферою.

Сьогодні Летиція брала участь у закритті 15-го Міжнародного семінару з мови і журналістики в монастирі Юсо в Сан-Міллан-де-ла-Коголло.

На публічному заході королева-консорт з'явилася в подовженому білому жакеті у велику клітинку і шкіряних штанах-дудочках. Під жакетом у Летиції була чорна кофта, а взута вона була в туфлі-човники на підборах теж чорного кольору.

Королева Летиція / Getty Images

Довгі блискуче волосся Летиція розпустила, одягла сережки-цвяшки у вуха і захисну маску на обличчя. Традиційно на її нігтях не було лакового покриття, а на пальці виблискувала улюблена каблучка.

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Якщо ви раптом не в курсі, то Летиція Ортіс закінчила один з найстаріших університетів світу — Мадридський університет, де отримала дипломи бакалавра і магістра в журналістиці. Під час навчання вона була інтерном в газеті "La Nueva España", в газеті ABC і в агентстві новин EFE. Після закінчення університету Летиція деякий час працювала в газеті "Siglo XXI" в Мексиці, а коли повернулася до Іспанії, продовжила кар'єру в іспанському філіалі економічного телевізійного каналу Блумберга, а потім перейшла до телекомпанії CNN +.

Королева Летиція / Getty Images

Під час роботи на CNN + журналістка і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Феліпе. Їхня перша зустріч відбулася в Галісії, куди Летиція приїхала, щоб зняти репортаж про затонулий танкер біля берегів Іспанії.

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