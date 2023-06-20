У білому жакеті та спідниці-плісе: новий світський вихід принцеси Уельської

Галерея зазнала серйозних змін від моменту закриття у березні 2020 року та вперше від моменту відкриття будівлі 127 років тому. Кетрін стала її покровителькою у перший рік свого королівського життя у британській монаршій родині.

Принцеса Уельська у Національній портретній галереї у Лондоні / Фото: Associated Press

Під час сьогоднішнього візиту Кетрін познайомилася з навчальним центром галереї, який більш ніж подвоїв можливості для учнів, та дізналася про нову ініціативу для дітей віком до 5 років, в рамках якої сім'ї з місцевої спільноти заохочуватимуть творче навчання, ігри та дослідження.

Принцеса Уельська у Національній портретній галереї у Лондоні / Фото: Associated Press

На зустріч принцеса Уельська приїхала у спідниці міді із шифону від self-portrait та жакеті від цього ж бренду з тонким поясом, що підкреслює талію. Вбрання схоже на новинку, раніше ми в ньому Кейт не бачили. До образу принцеса підібрала чорний стьобаний клатч від Chanel, чорні замшеві туфлі-човники на підборах від Aquazzura, кажуть, це улюблений взуттєвий бренд Меган Маркл.

Принцеса Уельська у Національній портретній галереї у Лондоні / Фото: Associated Press

Кетрін розпустила довге волосся і накрутила його красивими локонами, одягла сережки зі штучними перлами та діамантами від Heavenly london і зробила легкий денний макіяж, підкресливши свою природну красу.

Принцеса Уельська у Національній портретній галереї у Лондоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора принцеса Уельська разом із принцом Вільямом та іншими членами сім'ї відвідала службу та парад Ордену Підв'язки і також з'явилася на публіці у білій сукні.

Принцеса Уельська під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

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