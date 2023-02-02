У кремовому жакеті та спідниці в горох: принцеса Анна вибрала елегантний лук для виходу на прийом

Учора у Букінгемському палаці відбувся прийом для представників британських громад східної та південно-східної Азії.

Прийом був організований королем Чарльзом III та королевою-консортом Каміллою. Але відвідали його й інші члени королівської родини.

Зокрема, на прийомі була принцеса Анна. 72-річна дочка королеви Єлизавети II була у кремовому жакеті, до якого підібрала чорну спідницю в білий горох і такого самого кольору краватку зав'язала на шиї.

Також королівська принцеса була в коричневих рукавичках, на плечі у неї висіла маленька сумка, а взута була в туфлі на невисоких підборах. З прикрас традиційно одягла перлинне кольє із трьох ниток, перлинні сережки та золоту брошку.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Волосся Анна зібрала у свою улюблену зачіску і зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на губах помадою.

На вечорі також була присутня двоюрідна сестра королеви Єлизавети II – принцеса Олександра Кентська. Вона вдягнулась у синій костюм, а її біляве волосся так само, як і в Анни було зібрано у високу зачіску.

Принцеса Анна та принцеса Олександра / Фото: Associated Press

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